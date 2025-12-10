CNH sem autoescola promete baratear a carteira de motorista e deminuir burocracias; saiba mais

247 - O governo federal colocou em funcionamento um novo modelo digital para a habilitação de condutores no país. O antigo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) passou a se chamar CNH do Brasil e recebeu novas funcionalidades que alteram tanto o acesso aos documentos digitais quanto o próprio processo de obtenção da carteira de motorista. As informações são da CNN Brasil.

A mudança ocorre após a publicação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que reformula as regras de formação de condutores. A atualização do aplicativo já começou a ser liberada de forma automática para usuários que utilizavam a CDT, acompanhada de uma nova identidade visual e da ampliação de serviços digitais.

Novo aplicativo amplia funções e integra todo o processo

O CNH do Brasil passa a concentrar, em um único ambiente, a habilitação digital, os documentos dos veículos e o histórico de infrações. A principal novidade é a criação da Jornada da Primeira Habilitação, que permite ao cidadão iniciar todo o processo diretamente pelo aplicativo ou pelo portal do Ministério dos Transportes.

A proposta é centralizar desde o requerimento inicial até o acompanhamento das etapas e a emissão da CNH Digital. Para motoristas já habilitados, permanecem disponíveis documentos como a CNH e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), além de consultas a multas, pontuação e serviços educativos.

Curso teórico gratuito e mudanças nas aulas práticas

Com a nova regulamentação, o conteúdo do curso teórico passou a ser disponibilizado gratuitamente de forma online pelo Ministério dos Transportes. O material segue as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro e pode ser acessado diretamente a partir do aplicativo.Outra mudança significativa está no tempo mínimo de aulas práticas, que passou a ser de apenas duas horas. O candidato poderá decidir se deseja contratar mais aulas e escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados ou treinamentos personalizados, inclusive com uso de veículo próprio.

A resolução traz a possibilidade inédita de obtenção da CNH sem obrigatoriedade de frequentar uma autoescola, desde que o candidato seja aprovado nas provas teórica e prática.

Processo mais simples e redução de custos

Segundo o texto aprovado, o novo modelo pode reduzir em até 80% o custo total para obtenção da CNH. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) citados na reportagem apontam que cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, enquanto outros 30 milhões têm idade para possuir o documento, mas não o obtiveram principalmente devido ao alto custo do processo, que pode chegar a R$ 5 mil.

Atualização automática para usuários

Para quem já utilizava o aplicativo antigo, a migração para o CNH do Brasil ocorre de forma automática. A orientação do governo é apenas manter o aplicativo atualizado nas lojas oficiais. Documentos digitais, como CNH e CRLV, permanecem válidos e acessíveis normalmente.

O novo app também recebeu melhorias de desempenho, com navegação mais rápida, menor tempo de resposta e reorganização da interface para facilitar o acesso a documentos, multas, pontuação e licenciamento.

O que muda na prática

Com a nova plataforma, o cidadão passa a poder:

Abrir o processo de habilitação pelo celular ou pelo site do Ministério dos Transportes

Acessar gratuitamente o curso teórico online

Reduzir o número mínimo de aulas práticas

Escolher entre autoescolas ou instrutores autônomos credenciados

Usar veículo próprio durante a preparação práticaApesar da flexibilização, continuam obrigatórias as provas teórica e prática, além de etapas presenciais como exame médico e coleta biométrica nos Detrans.

A promessa do governo é modernizar o sistema, ampliar o acesso à habilitação e reduzir a informalidade no trânsito, ao mesmo tempo em que mantém a exigência de avaliação técnica dos futuros condutores.