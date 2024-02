CNJ investiga papel da Transparência Internacional em acordos de leniência

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) investiga desde maio do ano passado o papel da ONG estrangeira lavajatista Transparência Internacional (TI) na alocação de recursos públicos através de acordos de leniência, informa a CNN Brasil. A apuração deve ser concluída no próximo mês.

O órgão também investiga a ONG por organizar eventos para promover as atividades da Lava Jato, com foco no financiamento dessas iniciativas.

continua após o anúncio

As investigações encontraram, segundo o CNJ, “uma gestão caótica no controle de valores oriundos de acordos de colaboração e de leniência firmados com o Ministério Público Federal e homologados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba”, à época chefiado pelo ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro. >>> SAIBA MAIS: Transparência Internacional se lambuzou com a Lava Jato e não tem nada de transparente, diz Fernando Fernandes

“A força-tarefa da Lava Jato discutiu os termos e submeteu minuta do acordo de assunção de compromissos a avaliação de organismo internacional (Transparência Internacional)”, menciona o documento do CNJ.

continua após o anúncio

Recentemente, relatório da ONG estrangeira lavajatista atacou o governo Lula e sugeriu que o Brasil supostamente teria piorado suas medidas de combate à corrupção em 2023. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou a investigação da Transparência Internacional por suspeita de apropriação indevida de recursos públicos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: