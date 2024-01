CNT/MDA: Somente a região Sul desaprova o presidente Lula em sua maioria

Populações do Sudeste, Nordeste e Norte/Centro Oeste aprovam o desempenho pessoal do presidente Lula à frente do governo federal, segundo novo levantamento edit

247 - A pesquisa divulgada nesta terça-feira (23), encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e feita pelo Instituto MDA Pesquisa, informa que o presidente Lula (PT) conta com aprovação da maioria da população em todas as regiões do Brasil, menos o Sul.

Confira os dados de aprovação do presidente Lula em cada região do Brasil, de acordo com o levantamento:

- Sudeste: 48% de aprovação x 46% de reprovação x 6% indecisos

48% de aprovação x 46% de reprovação x 6% indecisos - Nordeste: 74% de aprovação x 24% de reprovação x 2% indecisos

74% de aprovação x 24% de reprovação x 2% indecisos - Sul: 43% de aprovação x 50% de reprovação x 7% indecisos

43% de aprovação x 50% de reprovação x 7% indecisos - Norte/Centro-oeste: 52% de aprovação x 42% de reprovação x 6% indecisos

Em relação à avaliação do governo federal por 'Ótimo/Bom', 'Regular' e 'Ruim/Péssimo', o resultado da pesquisa mostra que a maioria da população em todas as regiões vê a atual gestão como mais positiva (somando Ótimo/Bom e Regular) do que negativa:

- Sudeste: 36% de Ótimo/Bom x 29% de Regular x 33% Ruim/Péssimo

36% de Ótimo/Bom x 29% de Regular x 33% Ruim/Péssimo - Nordeste: 61% de Ótimo/Bom x 25% de Regular x 14% Ruim/Péssimo

61% de Ótimo/Bom x 25% de Regular x 14% Ruim/Péssimo - Sul: 32% de Ótimo/Bom x 31% de Regular x 35% Ruim/Péssimo

32% de Ótimo/Bom x 31% de Regular x 35% Ruim/Péssimo - Norte/Centro-oeste: 39% de Ótimo/Bom x 27% de Regular x 33% Ruim/Péssimo

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 pessoas entre 18 e 21 de janeiro de 2024. Os resultados possuem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

