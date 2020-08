Coalizão Negra por Direitos irá denunciar Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional por genocídio

Coalização Negra por Direitos, que na semana passada protocolou um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro junto à Câmara dos Deputados, irá denunciar o chefe do Executivo brasileiro ao TPI por genocídio e crimes contra a humanidade devido a inação no combate à pandemia edit

247 - A Coalização Negra por Direitos, que na semana passada protocolou um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro junto à Câmara dos Deputados, irá denunciar o chefe do Executivo brasileiro no Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia.

Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o movimento negro irá usar o documento para acusar Bolsonaro de genocídio e de crimes contra a humanidade pela sua inação no combate à pandemia do novo coronavírus, com ênfase na ausência de políticas e ações emergenciais voltadas para este segmento da população.

Em julho, o TPI confirmou que a Corte havia recebido ao menos três denúncias contra Bolsonaro sob a alegação de prática de crimes contra a humanidade por negligência no combate à pandemia de covid-19.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.