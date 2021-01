Com medo de ‘lockdown’, população lota supermercados em Manaus

Imagens de supermercados lotados foram publicadas neste sábado (23) nas redes sociais. População da capital está com receio de um novo fechamento do comércio, com o agravamento da pandemia e a lotação de hospitais edit

247 - A população de Manaus tem lotado supermercados com receio de ser anunciado um novo ‘lockdown’, devido ao crescimento do número de casos de Covid-19 e de internações nos hospitais da cidade.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, vai assinar um decreto para restringir a circulação de pessoas por 24 horas a partir de segunda-feira (25). As pessoas só poderão sair para atividades essenciais, ida ao supermercado e receber atendimento médico. As medidas serão válidas por sete dias.

A capital do Amazonas esteve no centro de uma crise sem precedentes nos últimos dias devido à falta de oxigênio nas unidades hospitalares e pacientes chegaram a morrer com falta de ar .

A crise do oxigênio que começou em Manaus foi registrada depois em outras localidades, como Pará . Pacientes do Amazonas chegaram a ser transferidos para outros estados.

