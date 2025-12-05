Com projeto de Boulos, governo Lula aposta em atrair a população às ruas para enfrentamento à extrema-direita

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (5) do ministro Guilherme Boulos a apresentação do projeto Governo do Brasil na Rua, concebido para ampliar a atuação do Estado diretamente nos territórios populares. A iniciativa ganha peso político no atual cenário de enfrentamento à extrema-direita, ao apostar na mobilização social e na presença constante do governo nas comunidades.

A importância da ação foi ressaltada pelo próprio Lula, ao declarar: “Hoje o ministro @guilhermeboulos.oficial me apresentou o planejamento de trabalho da Secretaria-Geral da Presidência e o novo projeto: Governo do Brasil na Rua. Essa é uma iniciativa que vai percorrer todos os estados do país para aproximar ainda mais a população das políticas públicas do governo federal. É assim, com diálogo e presença, que seguimos cuidando do nosso povo”. A fala reforça o caráter estratégico do programa na construção de vínculo direto com a população.

A primeira edição do Governo na Rua está marcada para 13 de dezembro, no Sol Nascente, em Ceilândia, onde o atendimento ocorrerá das 9h às 17h. O evento reunirá diversos serviços, incluindo atendimentos médicos, balcão do INSS, apoio ao MEI, cursos, formalização de negócios, cadastro de benefícios e orientação ao empreendedorismo. Apenas a perícia do INSS exigirá agendamento prévio.

A iniciativa contará também com a Tenda Lilás, dedicada ao atendimento de mulheres, e com três carretas temáticas que oferecerão serviços especializados, como crédito imobiliário, cursos digitais e ações de saúde.