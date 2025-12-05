Com Lula, "índice de miséria" atinge baixa histórica

247 - O chamado "índice de miséria", calculado pela empresa de análise de dados 4intelligence, atingiu 9,98%, a menor leitura desde o início da série, em julho de 2000, informou o site Valor International.

O índice mede mais o nível de desconforto econômico do que propriamente miséria, de acordo com a empresa. Quanto mais alto o indicador, maior a sensação de incômodo das famílias em relação às principais condições econômicas. O pico da série da 4i ocorreu em maio de 2003, quando alcançou 32,26%.

A melhora no atual governo foi resultado da redução do desemprego e da inflação controlada, de acordo com a publicação.

“O índice é amplamente utilizado como barômetro nas eleições dos EUA e começou a ganhar força também no Brasil. Um cenário favorável pode ajudar quem está no cargo”, afirmou Bruno Imaizumi, economista da 4intelligence.

Em julho, a ONU confirmou que o Brasil voltou a deixar o Mapa da Fome. Na semana passada, o Ipea divulgou que o país alcançou o menor nível de desigualdade de toda a série histórica. E, nesta semana, novos dados do IBGE revelam que mais de 8 milhões de pessoas saíram da pobreza, destacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (5).

"Resultados que se complementam, e mostram que o Brasil vive uma nova realidade, com mais oportunidades, melhora da renda e redução da desigualdade. E que apontam a direção correta de se governar: do lado do povo brasileiro", escreveu Lula.