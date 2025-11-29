Pagamento do 13º salário deve movimentar R$ 369,4 bilhões

247 - O fortalecimento do mercado de trabalho ao longo de 2025 cria condições favoráveis para um dos movimentos econômicos mais relevantes do fim do ano: a entrada do 13º salário na economia. A ampliação das contratações formais e a estabilidade na renda impulsionam a expectativa de maior circulação de dinheiro no último bimestre. Segundo o jornal O Globo, a estimativa é de que o pagamento do 13º deve movimentar R$ 369,4 bilhões até dezembro.

Desemprego atinge menor nível da série histórica

De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) IBGE, a taxa de desocupação em outubro chegou a 5,4%, resultado mais baixo desde o início da série histórica, em 2012. Esse cenário reforça a expectativa de distribuição do benefício para cerca de 95,3 milhões de brasileiros neste ano, de acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Ainda conforme a reportagem, o estudo detalha que a injeção prevista representa aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O valor médio do abono será de R$ 3.512, considerando trabalhadores com carteira assinada, empregados domésticos formalizados, beneficiários da Previdência Social, além de aposentados e pensionistas da União, estados e municípios.

O levantamento ressalta que a ampliação do emprego e o aumento da massa salarial sustentam o impacto positivo do abono sobre o consumo, especialmente nos setores de comércio e serviços, tradicionalmente aquecidos no último bimestre.

Efeito econômico deve ser sentido em vários setores

Com mais pessoas empregadas e renda estável, o 13º salário tende a fortalecer o movimento nas áreas de varejo, alimentação, turismo e serviços pessoais. Para o Dieese, o benefício continua sendo um dos principais motores da atividade econômica no fim do ano, contribuindo para a geração de receita e para a manutenção de postos de trabalho.

Quem receberá o 13º salário em 2025

As estimativas divulgadas pelo Dieese mostram a seguinte distribuição do benefício:

58 milhões de trabalhadores formais, incluindo servidores públicos

1,47 milhão de empregados domésticos com carteira assinada

35,76 milhões de aposentados e pensionistas do INSS

915 mil aposentados e pensionistas vinculados à União