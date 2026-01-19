Com recorde de vagas, Sisu 2026 abre inscrições nesta segunda-feira

247 - As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam nesta segunda-feira (19), marcando a maior edição já realizada do programa. O processo seletivo oferece mais de 274 mil vagas em cursos de graduação de instituições públicas de educação superior em todo o país, ampliando o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Gov, via Ministério da Educação (MEC), o Sisu 2026 contará com a participação de 136 instituições públicas, que disponibilizam 7,3 mil cursos em 587 municípios brasileiros. Os candidatos poderão se inscrever gratuitamente até o dia 23 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando as notas obtidas em uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesta edição, o sistema permite que os participantes escolham a melhor média ponderada entre os resultados do Enem 2023, 2024 ou 2025, desde que a nota da redação seja superior a zero. Apenas estudantes que já concluíram o ensino médio podem concorrer às vagas, não sendo aceitas notas de treineiros.

Entre as oportunidades oferecidas, mais de 73 mil vagas são destinadas a cursos presenciais de licenciatura. Os estudantes que optarem por essas formações poderão participar do programa Pé-de-Meia Licenciaturas, iniciativa do MEC que concede um incentivo financeiro mensal de R$ 1.050. Desse valor, R$ 700 podem ser sacados imediatamente, enquanto R$ 350 são depositados em uma poupança, liberada ao bolsista após o ingresso como professor na rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso. Para aderir ao programa, é necessário obter média mínima de 650 pontos no Enem, ser aprovado pelo Sisu e efetivar a matrícula em um curso de licenciatura presencial.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lidera a oferta de vagas no país, com 9.120 oportunidades. Na sequência aparecem a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.931 vagas; a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 8.005; e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 7.477 vagas. Entre os cursos, pedagogia concentra o maior número de vagas, somando 10.145 em todo o Brasil, seguida por administração, matemática e ciências biológicas.

Assim como ocorreu em 2025, o Sisu 2026 terá apenas uma etapa de inscrição, válida para todas as vagas do ano letivo. O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado em 29 de janeiro de 2026. Os candidatos selecionados, tanto na chamada regular quanto na lista de espera, deverão realizar a matrícula conforme o cronograma definido por cada instituição.

O edital que rege esta edição manteve a estrutura tradicional do Sisu, mas incorporou ajustes voltados a ampliar a transparência e a segurança jurídica do processo, além de adequações às regras mais recentes do Enem. Entre as mudanças, destaca-se a consolidação do uso das três últimas edições do exame e o detalhamento das regras para ações afirmativas e reserva de vagas.

No momento da inscrição, os candidatos devem preencher obrigatoriamente um cadastro socioeconômico e indicar, se for o caso, as modalidades de reserva de vagas previstas na Lei de Cotas ou as ações afirmativas específicas de cada instituição. O sistema permite a escolha de até uma ação afirmativa do tipo bônus e uma do tipo reserva de vagas, conforme o perfil do candidato.

Criado em 2010, o Sistema de Seleção Unificada reúne vagas de instituições públicas de ensino superior que aderem ao processo seletivo, majoritariamente universidades e institutos federais, consolidando-se como uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil.