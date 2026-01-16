Prouni 2026 abre inscrições em janeiro e usa nota do Enem 2025

247 - As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) 2026 já têm data definida e representam uma das principais portas de acesso ao ensino superior privado no Brasil. O processo seletivo utiliza exclusivamente as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e disponibiliza bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de todo o país.

O período de inscrição começa em 26 de janeiro e segue até 29 de janeiro de 2026. Todo o procedimento é feito de forma gratuita e online, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mantido pelo Ministério da Educação (MEC).

O Prouni é voltado a estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de graduação e que participaram do Enem 2025, alcançando pelo menos 450 pontos de média nas provas objetivas e nota acima de zero na redação. A classificação dos candidatos é feita com base no desempenho no exame e no atendimento aos critérios socioeconômicos definidos em edital.

Como fazer a inscrição no Prouni 2026

Para participar, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, realizar o login com a conta gov.br e preencher os dados pessoais e socioeconômicos do grupo familiar. Em seguida, é necessário escolher até duas opções de curso, instituição e turno, de acordo com as bolsas disponíveis no sistema.

Durante o período de inscrições, é possível alterar as opções escolhidas, valendo sempre a última confirmação registrada até o encerramento do prazo.

Quem pode participar do Prouni

A concessão das bolsas depende diretamente da renda familiar mensal bruta por pessoa. Para bolsas integrais, a renda per capita deve ser de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais, que cobrem 50% da mensalidade, são destinadas a estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

Além do critério de renda, o candidato precisa se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações: ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em instituição privada, na condição de bolsista integral, parcial ou pagante; ser pessoa com deficiência, conforme a legislação; ou ser professor da rede pública de ensino, em exercício, concorrendo a cursos de licenciatura ou Pedagogia. Nesse último caso, não há exigência de limite de renda.

Calendário oficial do Prouni 2026

O cronograma divulgado pelo MEC prevê a consulta prévia às bolsas a partir de 19 de janeiro. As inscrições ocorrem de 26 a 29 de janeiro, com divulgação do resultado da primeira chamada em 3 de fevereiro. A comprovação das informações dessa etapa deve ser feita entre 3 e 13 de fevereiro. A segunda chamada está prevista para 2 de março, seguida de novo período de comprovação em 13 de março.

Candidatos não selecionados poderão manifestar interesse na lista de espera nos dias 25 e 26 de março. A convocação dessa etapa será divulgada em 31 de março, com prazo para entrega de documentação até 17 de abril.

Como consultar a nota do Enem 2025

Para utilizar a pontuação no Prouni, o estudante deve acessar a Página do Participante do Inep, entrar com CPF e senha da conta gov.br e selecionar a edição do Enem 2025. O sistema exibe as notas nas quatro áreas do conhecimento — Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza — além da redação.

O Enem adota a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera não apenas o número de acertos, mas também o grau de dificuldade das questões e a coerência das respostas. Por isso, candidatos com menos acertos podem obter notas superiores às de quem acertou mais questões, dependendo do padrão de respostas.

Com a divulgação dos resultados, as notas do Enem 2025 podem ser usadas não apenas no Prouni, mas também em outros programas federais de acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ampliando as possibilidades de ingresso na universidade em 2026.