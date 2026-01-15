Lula recebe novo diplomata formado pelo ProUni

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na manhã desta quinta-feira (15) com Douglas Rocha Almeida, de 31 anos, recém-empossado diplomata do Ministério das Relações Exteriores. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e foi compartilhado pelo próprio presidente em suas redes sociais, destacando a trajetória do novo integrante do Itamaraty, que esteve acompanhado da mãe, conhecida como Dona Cida.

Douglas Rocha Almeida é filho de uma diarista e de um pedreiro e teve sua formação acadêmica viabilizada por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni). Segundo o relato divulgado por Lula, a história do novo diplomata simboliza a combinação entre esforço pessoal, apoio familiar e políticas públicas de acesso à educação.

Ao comentar o encontro, o presidente escreveu: "Conheci o Douglas, filho de diarista e de pedreiro, que estudou por meio do ProUni e agora é o mais novo diplomata do Brasil. Histórias como a do Douglas são reais. Ele seguiu o exemplo de perseverança da mãe e, com oportunidades e apoio, conquistou o sonho de se formar no ensino superior e passar em um concurso público. Te vejo no Itamaraty, Douglas! Boa sorte!"

A nomeação de Douglas foi publicada no Diário Oficial da União em dezembro, após sua aprovação em um concurso altamente concorrido. Ao todo, 8.861 candidatos disputaram 50 vagas disponíveis. A aprovação veio depois de quatro tentativas no exame de acesso à carreira diplomática.

Antes de ingressar no serviço exterior, Douglas trabalhou como garçom e animador de festas infantis. A trajetória profissional e acadêmica foi marcada por dificuldades financeiras e desafios familiares, superados com o apoio da mãe, que atuou como diarista para sustentar a família.