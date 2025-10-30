Condenação de Carla Zambelli por perseguição armada às vésperas das eleições transita em julgado

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, nesta quinta-feira (30/10), a condenação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A decisão, que já transitou em julgado, encerra qualquer possibilidade de recurso da defesa.

Segundo o Metrópoles, o ministro Gilmar Mendes, relator do processo na Corte, poderá determinar a execução imediata da pena imposta à parlamentar, incluindo a perda do mandato e o cumprimento da pena de 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto.

STF confirma decisão e encerra recursos da defesa

Com o trânsito em julgado, a decisão do Supremo passa a ser definitiva. O processo teve origem em um episódio ocorrido às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli foi flagrada em vídeos perseguindo e ameaçando um homem com arma em punho nas ruas de São Paulo.

As imagens circularam amplamente nas redes sociais e serviram de base para o Ministério Público Federal apresentar a denúncia, posteriormente acolhida pelo STF.

Deputada foi condenada por porte ilegal e constrangimento

A sentença, agora definitiva, impôs não apenas a pena de prisão, mas também o pagamento de multa e a cassação do mandato parlamentar. O relator Gilmar Mendes destacou, em seu voto, que as atitudes da deputada configuraram grave ameaça à ordem pública e violaram a legislação de controle de armas no país.

Zambelli, que integrava a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia recorrido da condenação, mas todos os recursos foram rejeitados.

Zambelli está presa na Itália e aguarda extradição

Atualmente, Carla Zambelli está presa na Itália, onde responde a um processo de extradição para o Brasil. As autoridades brasileiras aguardam a conclusão dos trâmites legais para que ela possa cumprir a pena em território nacional.

A defesa da parlamentar tenta reverter o pedido de extradição, alegando perseguição política, mas a confirmação da condenação pelo STF torna a sentença plenamente executável.