Conselho da FUP sinaliza acordo com a Petrobras e indica suspensão da greve

247 - O Conselho Deliberativo da Federação Única dos Petroleiros (FUP) decidiu, por ampla maioria, indicar a aceitação da mais recente contraproposta apresentada pela Petrobras para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e a consequente suspensão do movimento grevista. A posição foi consolidada após a empresa assegurar que não haverá punições aos trabalhadores que participaram da paralisação.

A decisão foi divulgada pela própria FUP, que informou que a estatal também se comprometeu a estender os termos do acordo a todas as suas empresas subsidiárias, garantindo a aplicação uniforme do ACT conquistado nas negociações.

De acordo com a federação, os pontos confirmados na reunião realizada nesta data se somam a avanços obtidos anteriormente durante a greve. Esses resultados, segundo a entidade, permitiram atender aos três eixos centrais da campanha reivindicatória dos trabalhadores, fortalecendo a avaliação positiva da contraproposta apresentada pela companhia.

A FUP informou ainda que, até o fim do dia, irá publicar em seu site oficial um detalhamento das principais conquistas incluídas na contraproposta, além dos encaminhamentos que serão repassados aos sindicatos filiados para a deliberação nas bases.