TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Greve dos petroleiros chega ao quinto dia e vazamento de gás amplia crise na Petrobras

      Incidente em plataforma da Bacia de Campos intensifica impasse entre trabalhadores e empresa em meio à paralisação nacional

      Greve dos petroleiros chega ao quinto dia e vazamento de gás amplia crise na Petrobras (Foto: FUP)

      247 - A greve nacional dos trabalhadores do Sistema Petrobras entrou nesta sexta-feira (19) no quinto dia consecutivo, com paralisações, atrasos na troca de turnos e adesão crescente em unidades operacionais espalhadas por todas as regiões do país. O movimento envolve plataformas offshore, refinarias, terminais, usinas e bases administrativas, configurando uma mobilização de alcance nacional e elevando a pressão sobre a estatal.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      As informações foram divulgadas pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que aponta agravamento do conflito após um vazamento de gás registrado na plataforma P-40, localizada na Bacia de Campos. A unidade estava sob responsabilidade de equipes de contingência quando ocorreu o incidente, o que levou à interrupção total das operações, em regime de shutdown. Segundo a federação, o vazamento foi contido, mas a produção segue paralisada para a realização de intervenções técnicas destinadas à recuperação da integridade operacional da plataforma.

      Para os sindicatos filiados à FUP, o episódio expõe riscos associados à definição unilateral das equipes de contingência por parte da empresa, sem negociação com as entidades representativas dos trabalhadores. Desde o início da greve, esse ponto tem sido um dos principais focos de conflito. As entidades sindicais relatam denúncias de jornadas excessivas, retenção de trabalhadores a bordo, assédio e utilização de profissionais fora de suas atribuições habituais, fatores que, segundo os sindicatos, comprometem diretamente a segurança das operações.

      “A ocorrência transforma um conflito trabalhista em um problema concreto de segurança, com impactos na produção, no meio ambiente e na integridade dos trabalhadores”, afirmou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar. Ele defende a abertura imediata de negociações para que os efetivos mínimos de segurança sejam definidos com a participação dos sindicatos.

      Dados apresentados pela federação indicam que a plataforma P-40 registrou, ao longo deste ano, uma produção média diária de 18.328 barris de petróleo e 351 milhões de metros cúbicos de gás natural, totalizando 20.537 barris de óleo equivalente por dia. A paralisação da unidade também afetou outras operações da região da Bacia de Campos.

      A FUP reforça que a greve tem como objetivos centrais a defesa de direitos trabalhistas, o debate sobre o fim dos equacionamentos da Petros e a preservação de uma Petrobras considerada forte e segura pelos trabalhadores. A federação afirma manter disposição para o diálogo, desde que haja abertura efetiva de negociação por parte da empresa.

      Até o momento, o movimento paredista atinge nove refinarias, 28 plataformas offshore, 16 terminais operacionais, quatro termelétricas, duas usinas de biodiesel, dez instalações terrestres, duas bases administrativas e três unidades de saúde, meio ambiente e segurança (SMS).

      O clima de tensão também foi destacado pelo diretor de Saúde e Segurança do Sindipetro-NF, Alexandre Vieira. “A gente vive um momento extremamente tenso. Há plataformas operando sem a composição adequada de equipes, com profissionais exercendo funções críticas sem a experiência e habitualidade necessária, inclusive em áreas sensíveis como a de SMS (saúde, meio ambiente e segurança). Isso torna uma situação que já era difícil ainda mais preocupante”, alertou. Segundo ele, o sindicato acompanha de perto a ocorrência na P-40 e cobra esclarecimentos da Petrobras sobre as causas do vazamento.

      A paralisação segue com forte adesão em diferentes estados, incluindo Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com registros de unidades operando sob contingência, cortes na rendição de turnos e interrupções completas de atividades em setores estratégicos da companhia.

      Artigos Relacionados

      Tags