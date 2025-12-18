TV 247 logo
      Transpetro obtém R$ 616 milhões do Fundo da Marinha Mercante para ampliar frota

      Recursos aprovados serão destinados à construção de 36 embarcações e fortalecem a infraestrutura logística da subsidiária da Petrobras

      Visão de nova plataforma Anita Garibaldi, da Petrobrás (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

      247 - A Transpetro recebeu autorização para acessar R$ 616 milhões em recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) destinados à construção de novas embarcações. A aprovação ocorreu na quinta-feira (18), durante a 61ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), representando um avanço no plano de expansão da frota da empresa.

      O montante aprovado será aplicado em um projeto que prevê a construção de 36 embarcações, atualmente em fase de licitação. O pacote inclui 18 barcaças e 18 empurradores, com o objetivo de ampliar a capacidade operacional da companhia no transporte e na logística aquaviária.

      A subsidiária da Petrobras conta hoje com 33 navios em operação. Além da frota marítima, a empresa administra uma ampla infraestrutura logística, composta por 48 terminais, sendo 27 aquaviários e 21 terrestres, além de cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos distribuídos pelo território nacional.

      Com uma carteira que supera 170 clientes, a Transpetro desempenha papel estratégico no escoamento de petróleo, derivados e biocombustíveis, integrando modais essenciais para o funcionamento do setor energético brasileiro. A liberação dos recursos do FMM reforça a política de investimentos voltada à modernização da frota e ao fortalecimento da indústria naval no país.

