Conselho Nacional de Direitos Humanos apura avanço do neonazismo em Goiás

247 - O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) iniciou nesta segunda-feira (23) uma missão oficial em Goiás para investigar o crescimento do discurso de ódio, do extremismo e da atuação de grupos neonazistas no estado. A iniciativa prevê uma série de encontros com representantes do poder público, do sistema de Justiça, da academia e da sociedade civil, com o objetivo de mapear a situação local e subsidiar futuras recomendações de políticas públicas. As informações são da Folha de São Paulo.

A agenda é coordenada pela Relatoria Especial para o Enfrentamento do Discurso de Ódio, Extremismo e Neonazismo, instância criada para estruturar uma resposta institucional ao avanço dessas práticas no país.

Segundo o conselheiro e relator especial Carlos Nicodemos, a escolha de Goiás faz parte de uma estratégia para ampliar a presença do órgão nos estados e consolidar uma atuação de alcance nacional no enfrentamento ao problema. A força-tarefa conta ainda com a participação da presidente do CNDH, Ivana Leal, que é natural de Goiás.

A programação teve início com uma visita ao Axé Dan Fé Èrò, localizado no Setor Vila Itatiaia, em Goiânia. Ainda no primeiro dia, estão previstas reuniões no Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle com representantes do sistema de segurança pública, além de encontros com integrantes das áreas de educação, cultura e direitos humanos na Secretaria Estadual de Educação.

Na terça-feira (24), os integrantes da relatoria participam de reuniões com o sistema de Justiça no Fórum Cível da Comarca de Goiânia e de um seminário acadêmico na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Já o encerramento da missão está programado para quarta-feira (25), com a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia para receber denúncias e ouvir organizações da sociedade civil. Em seguida, o grupo se reúne na Assembleia Legislativa de Goiás. Também está prevista uma coletiva de imprensa.

As missões do CNDH têm como finalidade observar a realidade local, dialogar com autoridades e movimentos sociais e elaborar recomendações e propostas de políticas públicas alinhadas a parâmetros nacionais e internacionais de direitos humanos. Vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, o conselho já realizou iniciativas semelhantes em Santa Catarina e no Rio de Janeiro em 2024, quando foi iniciado o projeto nacional de enfrentamento ao neonazismo.