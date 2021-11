Coordenador de campanha pelo direito à educação, Daniel Cara denuncia sabotagem do presidente do Inep ao ENEM

Apoie o 247

247 - O Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação desde junho de 2006, Daniel Cara gravou áudio em que fez graves denúncias quanto à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ser realizado daqui a duas semanas.

Segundo as suas denúncias, no dia 4 de novembro houve uma assembleia da Associação dos Servidores do INEP (Asinep), que decidiu - diante de um processo de desmonte que vem acometendo o setor da Educação, desde 2019, com a ascensão de Bolsonaro à presidência da República -, ser necessário lutar pela defesa do INEP e do Enem de maneira radical.

Para os funcionários, a gestão do Danilo Dupas, à frente do INEP, está acabando com o “radar logístico” do Enem, a sua segurança logística. Cara explicou o que seria esta segurança, destacando, por exemplo, que “se acaba a luz em numa escola de região rural, em cinco minutos, no máximo, o Inep é avisado e toma uma providência”, entre outros problemas - como vazamento da prova.

A gestão Dupas tem minado isso, segundo os servidores, que alegam que o Inep não estará mais sabendo de primeira mão, mas através da imprensa, informa Cara.

Cara é também membro titular do Fórum Nacional de Educação e foi membro da direção da Campanha Global pela Educação entre janeiro de 2007 e fevereiro de 2011, hoje é membro do Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (Clade) e diretor geral da Clade-Brasil.

Crise no Inep

A crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) levou 33 funcionários a pedir exoneração nesta segunda-feira, 8, a menos de duas semanas da aplicação do Enem. A prova será realizada nos dias 21 e 28 de novembro.

Inicialmente, haviam sido divulgados 13 nomes. No entanto, outros funcionários pediram exoneração em seguida.

O pedido de demissão coletiva acontece às vésperas da realização do Enem de 2021, realizado pelo órgão vinculado ao Ministério da Educação, marcado para os dias 21 e 28 de novembro, que deve contar com a participação de 3 milhões de estudantes.

O presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, deputado federal Professor Israel (PV), protocolou na Comissão de Educação da Câmara, nesta segunda, um pedido para a convocação do presidente do órgão, Danilo Dupas.

Segundo o parlamentar, a prova, marcada para o fim deste mês, corre riscos e “a administração do Dupas elevou o Inep a uma deterioração muito rápida, a uma profunda crise de confiança entre os servidores e a gestão, a ponto de que agora dezenas de servidores renunciaram a seus cargos de confiança”.

O MEC informou que o cronograma do Enem 2021 está mantido e não será afetado pela saída de servidores do Inep.

