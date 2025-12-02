Copasa tem revisão tarifária suspensa por greve na Arsae

247 - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG) comunicou ao mercado, na segunda-feira (2), que a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) suspendeu temporariamente a conclusão do processo da 3ª Revisão Tarifária da empresa.

O motivo da paralisação, conforme a Arsae-MG, são atrasos no cronograma devido à greve dos servidores da agência reguladora. A comunicação oficial do regulador (Comunicação Arsae/GAB nº 1/2025) foi publicada em seu site e citada no comunicado da Copasa.

A companhia afirmou que “estará acompanhando a evolução do processo de revisão tarifária junto ao regulador e divulgará, tempestivamente, atualizações sobre seu andamento”. Além disso, a Copasa MG ressaltou um ponto que considera crucial: “a Lei Estadual nº 18.309/2009 (Lei de Criação da Arsae-MG) estabelece que as perdas financeiras decorrentes de alteração de data serão compensadas”. A declaração indica que a empresa buscará indenização por eventual prejuízo causado pelo adiamento.