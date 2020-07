Cotado para o MEC é do PL e já promoveu palestras de Carlos e Eduardo Bolsonaro

Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Aristides Cimadon é indicado para o Ministério da Educação pelo senador Jorginho Melo do Partido Liberal (PL) edit

247 - Com a desistência do nome de Renato Feder para o cargo de ministro da Educação, o novo cotado para o Ministério da Educação (MEC) é o reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Aristides Cimadon.

Ele é filiado ao Partido Liberal (PL) - do centrão, com o qual Jair Bolsonaro negocia cargos em troca de apoio no Legislativo - e já promoveu palestras com Carlos e Eduardo Bolsonaro na UNOESC.

A palestra ocorreu em fevereiro de 2017, segundo o portal O Antagonista. O blog afirma que Cimadon foi indicado pelo senador Jorginho Melo (PL-SC) e deve se reunir com Bolsonaro até terça-feira (7). “Jorginho diz, nos bastidores, que Aristides é ‘nome ideal’: tem perfil técnico e político, além de ser defensor de bandeiras bolsonaristas”, reforça o jornal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.