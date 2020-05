(Vídeo) Cotado para o Ministério da Saúde chama ministros do STF de vagabundos e diz que coronavírus não é letal

A declaração foi do médico olavista Italo Marsili. "Esse STF vagabundo, ignorantes. Querem desestabilizar o Brasil. Não vão medir esforços para derrubar o avião. Mas eles não estão dentro do avião, governador não está dentro do avião. Para abater o comandante eles vão abater o avião", disparou. Também chamou o coronavírus de "viruzinho". "Não é letal", disse edit

247 - O médico Italo Marsili, um dos principais cotados pelo governo Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde, afirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) são "vagabundos" e que a Corte estaria planejando derrubar Bolsonaro. As declarações foram concedidas em uma transmissão pelas redes sociais em abril. O vídeo foi postado pelo canal Ascensão Cultural, no YouTube, em 21 de abril, e resgatado nesta segunda-feira (18) pelo jornalista Alexandre Aguiar.

O médico olavista também se referiu aos governadores estaduais como "ignorantes". Chefes de executivos estão em um racha com Bolsonaro por defenderem as medidas de isolamento social.

"Esse STF vagabundo, ignorantes. Querem desestabilizar o Brasil. Não vão medir esforços para derrubar o avião. Mas eles não estão dentro do avião, governador não está dentro do avião. Para abater o comandante eles vão abater o avião", disparou o médico que se diz psiquiatra, mas que não possui registro de especialidades no Conselho Federal de Medicina (CFM).

O médico também chamou o coronavírus de "viruzinho" e usou exemplos estapafúrdios para sustentar sua argumentação anti-científica. "Não é letal. A Covid não é letal. As pessoas morrem engasgadas numa noite de orgia. Morrem de gripe, morrem de pneumonia. Você pode morrer hoje. Sabia que nas férias os acidentes domésticos aumentam em 50%? Quantas pessoas morreram de acidente doméstico nesse período?", questionou.

Italo Marsili, discípulo de Olavo de Carvalho, sugerido para o Ministério da Saúde, em vídeo chama governadores de “ignorantes” e STF de “vagabundo”, “ignorante” e “maldosos”. Diz que ”a Covid-19 não mata” e que é “uma porra de um viruzinho”. https://t.co/lVIYOOBblv pic.twitter.com/zTljTuCgKT — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) May 18, 2020

