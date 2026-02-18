CPNU 2: resultados finais individuais já podem ser consultados

247 - Os resultados definitivos individuais da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) foram liberados nesta quarta-feira no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela execução do certame para os 3.652 postos em 32 órgãos federais. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), órgão coordenador do concurso.

Segundo comunicado oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os participantes já podem acessar, na área individual do candidato no site da FGV, seus resultados finais da prova discursiva após recursos, da avaliação de títulos (quando aplicável), dos procedimentos de cotas e das respostas a recursos apresentados.

A FGV também publicará as listas completas com a classificação definitiva em tabelas contendo número de inscrição e resultados pós-recursos, disponíveis no endereço eletrônico da banca organizadora.

Próximos passos no calendário do concurso

O MGI orienta atenção às próximas datas do cronograma. Nesta quinta-feira (19), será publicado no Diário Oficial da União apenas um extrato com o link para as listas já disponibilizadas no site da FGV, sem a reprodução das tabelas no próprio texto do DOU.

Na sexta-feira (20), serão divulgadas as listas de classificação para vagas imediatas e para a lista de espera, além do edital da 1ª convocação para confirmação de interesse, etapa obrigatória para todos os candidatos convocados, independentemente do tipo de vaga ou cargo, incluindo aqueles que exigem curso de formação.

O prazo para manifestação na primeira rodada de confirmação vai até segunda-feira (23), às 23h59, exclusivamente pelo site da FGV.

A segunda rodada terá convocação publicada em sexta-feira (27), com prazo de manifestação das 10h de sábado (28) até 23h59 de segunda-feira (2 de março).

Já a terceira rodada será divulgada em sexta-feira (6 de março), com período para confirmação entre 10h de sábado (7 de março) e 23h59 de segunda-feira (9 de março), sempre pelo portal da FGV.

A divulgação das classificações finais, tanto para vagas imediatas quanto para lista de espera, ocorrerá em segunda-feira (16 de março), no Diário Oficial da União e no site da FGV.

Estrutura e mudanças no CPNU 2

Coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e executado pela Fundação Getúlio Vargas, o CPNU 2 ofertou 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais. As provas foram aplicadas simultaneamente em 228 cidades das cinco regiões do país.

Nesta edição, o concurso incorporou mecanismos voltados à ampliação da diversidade entre os classificados. Entre as medidas adotadas está a aplicação de um mecanismo de equidade de gênero, que assegurou paridade na segunda fase entre candidatos e candidatas que atingiram a nota mínima.

Também foram implementadas integralmente as regras atualizadas de cotas, com aumento do percentual total de reserva de vagas e inclusão de vagas específicas para pessoas indígenas e quilombolas.