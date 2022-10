Crise sobre fala pedófila foi a pior de toda a campanha e pode tirar votos, admite comitê de Bolsonaro

Os aliados de Bolsonaro, no entanto, 'respiraram aliviados' após Moraes mandar retirar das redes o vídeo com a declaração pedófila, informa Valdo Cruz, do g1 edit

247 - A crise deste final de semana envolvendo uma fala de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro (PL) foi o pior episódio de toda a campanha eleitoral, relataram bolsonaristas a Valdo Cruz, do g1.

"No comitê de Bolsonaro, a avaliação é que o episódio foi o pior da campanha e tem o poder de tirar votos do presidente da República nesta reta final", diz a reportagem.

Em entrevista a um podcast na sexta-feira (14), Bolsonaro contou uma história de quando visitou uma comunidade na periferia do Distrito Federal e encontrou meninas venezuelanas de 14 anos, "bonitas", "arrumadinhas". Na sequência, disse: "pintou um clima".

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou que o vídeo com a fala de Bolsonaro seja retirado das redes sociais. Segundo Cruz, a equipe de Bolsonaro "respirou aliviada" com a decisão.

Além do caso da fala pedófila, aliados de Bolsonaro também citaram "a confusão em Aparecida" e a "frase preconceituosa sobre nordestinos" como fatores que podem prejudicá-lo nesta reta final do segundo turno.

Ainda sobre a polêmico envolvendo a declaração de Bolsonaro ao podcast, "levantamentos internos feitos pelo PT mostram que a distância entre o ex-presidente Lula e Bolsonaro estava se encurtando até o final da semana passada, mas voltou a aumentar durante o fim de semana com a repercussão negativa do caso das venezuelanas. No domingo à noite, a diferença entre eles, segundo esses levantamentos, teria subido para mais de dez pontos, depois de ter chegado a ficar na casa dos cinco pontos percentuais".

