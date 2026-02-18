Críticas a Lula por desfile são “ridículas”, afirma Edinho Silva

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, classificou como despropositadas as críticas dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em razão de uma alegoria apresentada pela escola de samba Acadêmicos de Niterói. Em entrevista à CNN Brasil, o dirigente afirmou que a tentativa de vincular Lula às escolhas artísticas do desfile extrapola os limites do debate político.

Desde o domingo (15), parlamentares e lideranças oposicionistas passaram a compartilhar memes e manifestações críticas em razão de uma alegoria que retratava famílias conservadoras dentro de uma lata de conserva.

Edinho Silva reagiu com contundência às acusações. “Tentar desgastar o presidente politicamente por conta das escolhas de alegorias da Acadêmicos de Niterói chega às raias do ridículo. O povo brasileiro merece um debate político mais qualificado”, declarou.

A controvérsia ampliou ruídos na relação do governo com setores evangélicos. Sobre esse ponto, o presidente do PT reforçou que o histórico de Lula com esse segmento é marcado pelo diálogo. Segundo ele, o presidente “sempre teve uma relação de muito respeito com a comunidade evangélica”.

Edinho também minimizou o impacto das críticas e afirmou que a aproximação construída ao longo dos anos não será abalada por manifestações isoladas de opositores no Congresso. “Os líderes das igrejas sempre tiveram no presidente um aliado na construção de políticas públicas para o fortalecimento das famílias brasileiras”, ressaltou.

No campo jurídico, os partidos PL e Novo anunciaram que ingressaram com representações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Lula. As siglas alegam possíveis irregularidades relacionadas ao episódio. O Palácio do Planalto, por sua vez, negou qualquer influência na elaboração do enredo ou da alegoria e refutou a hipótese de propaganda antecipada ou abuso de poder econômico.