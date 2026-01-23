Damares diz que Malafaia está “endemoniado”

247 - A senadora Damares Alves respondeu nesta quinta-feira (22) às críticas do pastor Silas Malafaia, que a acusou de mentir ao comentar investigações sobre a suposta participação de igrejas evangélicas em fraudes no INSS. Ao reagir, Damares afirmou: “Ele está endemoniado. Não pode intimidar uma senadora”. As informações são do SBT News.

O embate ganhou força depois de uma entrevista concedida por Malafaia ao SBT News, na terça-feira (20). Na ocasião, o pastor afirmou que Damares teria mentido ao dizer que “grandes igrejas estão envolvidas na falcatrua do INSS”. Segundo ele, a apuração não atingiria grandes instituições religiosas, mas sim “novas” e “pequenas” igrejas, que estariam sob investigação.

Malafaia também cobrou que a senadora apresente nomes e detalhes do que teria afirmado. “Estou esperando até hoje a Damares dá o nome de quem fez lobby para calar e não dizer nome de igrejas. Me dê o nome de grandes igrejas. Não tem nenhuma”, disse o pastor na entrevista.

Com a repercussão do confronto, a CPMI do INSS deve analisar, no retorno dos trabalhos, um requerimento para ouvir Silas Malafaia. O pastor afirma que, caso a convocação seja aprovada, ele comparecerá ao colegiado.