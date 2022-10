Datafolha: 41% dos entrevistados afirmam que a vida será melhor com Lula eleito e 27%, com Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14) e encomendada tanto pelo jornal Folha de S.Paulo como pela Globo, mostrou que, para 41% dos entrevistados, a vida ficará melhor se o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) for eleito. Para 27% dos eleitores, a vida vai melhorar com a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo os números, 32% afirmaram que a vida irá piorar com Lula e 35% disseram ver piora na vida com Bolsonaro. Segundo 22% dos entrevistados, a vida continuará igual se Lula vencer. Para 34% , também não mudará alguma coisa na vida com a eleição do atual ocupante do Planalto. No caso de Lula ser eleito, 6% não souberam responder. Para Bolsonaro foram 4%.

>>> Bolsonaro chama Bolsa Família de 'esmola' e volta a dizer que o seu governo não tem corrupção

O número de pessoas que passam fome no Brasil chegou a 33,1 milhões, de acordo com o segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) entre o fim de 2021 e abril de 2022.

Foram entrevistados 2.898 eleitores pela nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 2.898 pessoas, de quinta-feira (13) a esta sexta, em 180 cidades. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022.

Intenções de voto

O Datafolha mostrou Lula na primeira posição na disputa pelos votos no País. O petista aumentou o seu percentual na Região Nordeste, que tem o maior número de pessoas com baixa renda no Brasil. As estatísticas mostraram que Bolsonaro tem 51% de rejeição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.