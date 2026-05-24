Delação de Fabiano Zettel deve repetir revés de Daniel Vorcaro

247 - A delação premiada de Fabiano Zettel, pastor, cunhado e apontado como operador do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, deve seguir o mesmo caminho da colaboração apresentada pelo fundador do Banco Master, rejeitada pela PF (Polícia Federal) na quarta-feira (20).

As informações são da coluna de Lauro Jardim, em O Globo. Segundo a publicação, o revés sofrido pela delação de Vorcaro também deve atingir a tentativa de colaboração de Zettel, que integra o mesmo núcleo investigado.

Quem é Fabiano Zettel

Fabiano Campos Zettel é empresário, pastor evangélico e cunhado de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Ele é casado com Natália Vorcaro, irmã do ex-banqueiro, e passou a ser citado nas investigações como um dos nomes próximos ao núcleo ligado à instituição financeira. Zettel também foi apontado como operador financeiro do grupo investigado e tornou-se um dos alvos da Operação Compliance Zero.

Além da relação familiar com Vorcaro, Zettel ganhou projeção por sua atuação no meio religioso e empresarial. Ele é ligado à Igreja Lagoinha, em Belo Horizonte, e aparece em registros públicos como "CEO" da Moriah Assets, fundo de investimentos associado a negócios em setores de bem-estar, alimentação e academias. Em meio às apurações sobre o Banco Master, seu nome passou a ocupar papel central por reunir vínculos familiares, empresariais e operacionais com o entorno de Vorcaro.