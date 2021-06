Delegado que fez buscas contra Salles perde função de chefia na PF

O delegado Franco Perazzoni foi dispensado da função de chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros do Distrito Federal. Uma operação chefiada por ele fez buscas em endereços de Ricardo Salles e apura se o ministro do Meio Ambiente atuou em favor de madeireiros ilegais edit

247 - O delegado da Polícia Federal Franco Perazzoni foi dispensado, na última quinta-feira (17), da função de chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros do Distrito Federal. O afastamento aconteceu menos de um mês após ele chefiar a operação Akuanduba, que fez buscas em endereços de Ricardo Salles e apura se o ministro do Meio Ambiente atuou em favor de madeireiros responsáveis pela exportação de matéria-prima de forma ilegal.

O delegado, apesar da decisão, continua à frente da investigação envolvendo Salles, de acordo com informação publicada pela coluna de Bela Megale.

Fontes da PF disseram que a Superintendência do DF afastou o delegado e não a direção-geral do órgão.

Não foi a primeira mudança na PF ligada a ações contra o ministro do Meio Ambiente. O delegado Alexandre Saraiva foi afastado da PF do Amazonas e removido para Volta Redonda (RJ), um dia após apresentar uma notícia-crime contra Salles no Supremo Tribunal Federal.

