Depois de ação da PF contra Helder Barbalho, Carla Zambelli insinua que Doria é o próximo

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que antecipou a operação da Policia Federal contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), por suspeita de irregularidades no uso de recursos contra a Covid-19, usou as redes sociais para dizer que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), poderá ser um dos próximos alvos de ações do gênero. Postagem da parlamentar veio na esteira da operação desta quarta-feira (10) que mirou o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

“Mãe Zambelli acerta mais uma vez. Prevejo ações da PF em outros estados, como SP, por exemplo”, postou a deputada. Zambelli, aliada de primeira hora do governo Jair Bolsonaro, é investigada pela PF no âmbito de um inquérito que investiga fake news e ameaças contra integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

