Depois de Azevedo e Silva, comandante do Exército, general Pujol, pode ser o próximo a cair

247 - Após o anúncio da demissão do agora ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva, militares apostam, segundo Bela Megale, do jornal O Globo, que o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, pode ser o próximo a cair.

O general está no cargo desde a posse de Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019. Ele substituiu o general Eduardo Villas Bôas.

Em nota, Azevedo e Silva não explicou qual o motivo para sua demissão.

