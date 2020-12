Deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) relata ameaça de morte

A deputada postou em sua conta no Twitter um email que recebeu a ameaçando: “vou comprar uma pistola 9mm no Morro do Engenho aqui no Rio de Janeiro e uma passagem só de ida para Niterói ou Brasília e vou te matar”, diz a mensagem edit

247 - A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) relatou nesta segunda-feira (7) em sua conta no Twitter que recebeu uma ameaça de morte em seu email. A mensagem, que ainda chama a parlamentar de “macaca”, diz que seu enviador vai "comprar uma pistola 9mm no Morro do Engenho aqui no Rio de Janeiro e uma passagem só de ida para Niterói ou Brasília e vou te matar”.

Nada causa mais temor à elite e às estruturas racistas do que quando as mulheres negras, trans, feministas, trabalhadoras se movimentam. Pois nós continuaremos nos movendo e levando mais de nós. Não nos intimidarão! December 7, 2020

Como dito no primeiro tuíte, este é mais um caso de racismo e ameaça de morte contra parlamentares negras e de minorias no Brasil. Recentemente, Carol Dartora, primeira vereadora negra de Curitiba, Duda Salabert, vereadora trans em Belo Horizonte, Ana Lúcia Martins, vereadora negra eleita em Curitiba, Suéllen Rosin, prefeita negra eleita em Bauru (SP), e a própria Talíria, foram alvos de ameaças parecidas no último mês.

