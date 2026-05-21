Deputado destina R$ 82 milhões a prefeitura comandada pelo pai

247 - O deputado federal Daniel Barbosa (PP-AL) direcionou R$ 82 milhões em emendas parlamentares para Arapiraca, em Alagoas, município administrado por seu pai, o prefeito Luciano Barbosa (MDB). O valor representa ao menos 71% de todas as indicações feitas pelo parlamentar desde o início de seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

As informações são do MetrópolesAo todo, Daniel Barbosa indicou R$ 115 milhões em emendas parlamentares, distribuídas entre entidades do terceiro setor, empresas e nove municípios alagoanos, com forte concentração em Arapiraca.

A diferença entre o volume destinado à cidade governada por seu pai e os demais municípios beneficiados chama atenção. Enquanto Arapiraca recebeu R$ 82 milhões em indicações, Palmeira dos Índios, segunda colocada na lista, foi contemplada com R$ 2,1 milhões. Mar Vermelho, que aparece na terceira posição, recebeu R$ 1,99 milhão.

Os recursos indicados pelo parlamentar beneficiam diretamente a Prefeitura de Arapiraca e também o Fundo Municipal de Saúde, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde do município. A concentração das emendas ocorre em meio a um cenário no qual 93 prefeituras de Alagoas ficaram fora das indicações feitas pelo deputado federal.

As emendas parlamentares analisadas incluem emendas individuais, modalidade cuja execução é obrigatória pela União. Na prática, esse tipo de indicação permite que deputados e senadores destinem recursos do Orçamento federal para obras, serviços, programas públicos e entidades específicas.

Embora os parlamentares tenham autonomia para definir os beneficiários das emendas, a Constituição estabelece que a administração pública deve obedecer a princípios como legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. Esse último princípio busca impedir que decisões administrativas sejam orientadas por favorecimento pessoal, familiar ou político.

No caso de Daniel Barbosa, a maior parte dos recursos foi indicada para a cidade comandada por Luciano Barbosa, seu pai. Arapiraca é o segundo maior município de Alagoas e tem peso político relevante no estado, o que amplia a repercussão da concentração das emendas.

O levantamento considera valores empenhados. O empenho é a etapa em que o governo reserva oficialmente o dinheiro para um pagamento futuro. Isso significa que os montantes ainda podem aumentar à medida que as emendas relativas ao ano corrente avancem na execução orçamentária.

Até o momento, as indicações de Daniel Barbosa somam R$ 115 milhões. Desse total, R$ 82 milhões foram destinados a Arapiraca. O restante foi dividido entre outras cidades, empresas e entidades do terceiro setor, mas em valores muito inferiores aos direcionados ao município administrado por Luciano Barbosa.

A concentração das emendas em uma única prefeitura contrasta com a quantidade de municípios alagoanos que não receberam recursos por indicação do parlamentar. Segundo os dados levantados, 93 prefeituras do estado ficaram sem emendas de Daniel Barbosa.

O caso expõe novamente o debate sobre a destinação de emendas parlamentares e os critérios usados por deputados e senadores na distribuição dos recursos. Embora a legislação não obrigue uma divisão proporcional entre municípios, a concentração de verbas em redutos políticos ou em administrações ligadas a familiares costuma gerar questionamentos sobre transparência e impessoalidade.

As emendas parlamentares se tornaram um dos principais instrumentos de influência política no Congresso Nacional. Elas permitem que parlamentares direcionem recursos para suas bases eleitorais, ampliem presença nos municípios e fortaleçam relações com prefeitos, secretários e lideranças locais.

No caso de Alagoas, Daniel Barbosa priorizou Arapiraca de forma expressiva. A cidade recebeu um volume de recursos dezenas de vezes superior ao destinado aos municípios que aparecem em seguida na lista de beneficiários.

Arapiraca, administrada por Luciano Barbosa, concentra a maior parcela das indicações feitas pelo deputado em seu primeiro mandato. Os dados disponíveis indicam que a prefeitura e o Fundo Municipal de Saúde foram os principais canais de destinação dos recursos federais indicados pelo parlamentar.

A análise foi feita a partir de informações orçamentárias disponíveis no Siga Brasil, sistema que reúne dados sobre o Orçamento da União. Como parte dos valores ainda pode estar em fase de execução, o montante final poderá sofrer alterações conforme novos empenhos sejam registrados.