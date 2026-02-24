Desmobilização de barragens exigirá R$ 36 bilhões até 2030, estima Ibram

247 - A descaracterização de barragens de mineração no Brasil deverá consumir US$ 7 bilhões — o equivalente a cerca de R$ 36 bilhões — entre 2026 e 2030, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). O montante corresponde a aproximadamente metade dos US$ 14,7 bilhões projetados para iniciativas socioambientais no setor no mesmo período.

A projeção foi apresentada pelo diretor de assuntos minerários do Ibram, Julio Nery, em encontro com jornalistas na noite de segunda-feira (23). Na ocasião, ele detalhou o impacto financeiro da eliminação das estruturas construídas pelo método a montante. “A estimativa é que vamos gastar mais de US$ 7 bilhões fazendo a descaracterização de barragens a montante, que eram 74 em 2019”, afirmou.

No início de 2025, a Agência Nacional de Mineração (ANM) registrava 52 barragens erguidas por esse método no país, sendo 32 situadas em Minas Gerais. O modelo a montante utiliza os próprios rejeitos e sedimentos gerados na atividade mineral para sustentar os diques de contenção — técnica que passou a ser proibida após os rompimentos ocorridos em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, em 2019.

A vedação à construção e ao alteamento desse tipo de barragem foi estabelecida pela Lei 14.066/2020, que atualizou a Política Nacional de Segurança de Barragens. Desde então, empresas do setor têm migrado para alternativas consideradas mais seguras, como o empilhamento a seco, que dispensa estruturas com rejeitos líquidos.

O anúncio foi feito no contexto da divulgação de que o setor mineral brasileiro deverá investir US$ 76,9 bilhões entre 2026 e 2030. De acordo com o Ibram, as ações socioambientais — que incluem a descaracterização das barragens — representam 19% desse total.

O encontro também contou com a presença de Pablo Cesário, que assumirá interinamente a diretoria-presidente do Ibram a partir de domingo (2).