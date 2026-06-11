Deyvid Bacelar alerta a classe trabalhadora para possível votação relâmpago no Senado contra o fim da escala 6X1

247 - O dirigente sindical licenciado e pré-candidato a deputado federal Deyvid Bacelar disse nesta quinta-feira (11) que a classe trabalhadora precisa estar atenta à movimentação dos senadores em Brasília, nos próximos dias, para que não ocorra nenhuma votação relâmpago contra os trabalhadores durante a Copa do Mundo, quando todas as atenções estarão voltadas para a Seleção brasileira.

"Montamos uma brigada sindical com mais de 100 sindicalistas para acompanhar passo a passo os senadores em Brasília, lembrando a cada um deles que este ano teremos eleições e que eles precisam estar atentos ao clamor da classe trabalhadora que deseja o fim da escala 6 x 1 sem redução de salário", ressaltou Bacelar, que nos últimos anos se destacou como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do governo Lula, o chamado Conselhão.

Deyvid comentou também os excessos cometidos pelos Estados Unidos nos últimos dias, por conta da da Copa do Mundo e citou vários casos de discriminação contra delegações e representantes de diversos países, lamentando que a FIFA tenha escolhido os EUA como uma das sedes do mundial. "Por que realizar a Copa em um país liderado por um representante da extrema direita comprovadamente racista, misógino e genocida?", questionou.