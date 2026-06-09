Lula apoia Bancada dos Trabalhadores e reforça defesa da representação sindical no Congresso

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou apoio à criação da Bancada dos Trabalhadores e Trabalhadoras, iniciativa que pretende ampliar a representação da classe trabalhadora no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas estaduais. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Na segunda-feira (8), Lula posou para uma fotografia usando a camiseta do movimento, gesto interpretado como um sinal público de apoio à proposta. A articulação é liderada por Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pré-candidato a deputado federal pelo PT em São Paulo.

A Bancada dos Trabalhadores e Trabalhadoras foi lançada no fim de maio, durante um evento de pré-campanha realizado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O objetivo é reunir candidatos ligados a diferentes categorias profissionais para fortalecer a defesa de pautas trabalhistas nos parlamentos federal e estaduais.

Entre os segmentos que deverão compor a iniciativa estão metalúrgicos, professores e trabalhadores de aplicativos, além de outras categorias organizadas por sindicatos e movimentos sociais. A proposta busca criar uma frente parlamentar voltada à promoção de direitos trabalhistas, valorização do emprego e fortalecimento da representação dos trabalhadores nos espaços de decisão política.

O lançamento do movimento contou com a participação de importantes nomes do governo federal e da esquerda brasileira. Estiveram presentes o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, além de dirigentes sindicais e lideranças políticas alinhadas às pautas do movimento.

A iniciativa surge em um momento de debate sobre a representatividade dos trabalhadores nas instituições legislativas e pretende ampliar a participação de candidatos com histórico de atuação sindical e defesa dos direitos laborais. Os organizadores avaliam que a presença de representantes ligados às categorias profissionais pode fortalecer a discussão de temas relacionados ao mercado de trabalho, à proteção social e às condições de emprego no país.

O apoio público de Lula reforça a relevância política da proposta dentro do campo progressista e sinaliza o interesse do PT e de setores do movimento sindical em ampliar a presença de parlamentares identificados com as demandas da classe trabalhadora nas eleições dos próximos anos.