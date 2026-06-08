Governo prepara crédito para motociclistas de aplicativos financiarem motos novas

247 - O governo federal está finalizando uma nova linha de crédito voltada aos motociclistas que trabalham em aplicativos de entrega, informa a Agência Brasil. A iniciativa, chamada Move Motos, permitirá o financiamento de motocicletas novas e seguirá a mesma estrutura do programa Move Aplicativos, criado recentemente para beneficiar motoristas de aplicativos e taxistas.

O anúncio foi feito pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, durante uma reunião ministerial realizada na semana passada e coordenada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A nova modalidade integra o conjunto de ações do programa Move Brasil, iniciativa do governo destinada a estimular investimentos, renovar frotas e ampliar o acesso ao crédito para diferentes segmentos da economia. Durante o encontro ministerial, Lula destacou a importância da execução das entregas previstas pela administração federal antes de 3 de julho, em razão do calendário eleitoral.

Segundo a ministra, o governo mantém uma agenda voltada ao fortalecimento da atividade econômica e à expansão dos investimentos produtivos. Na reunião, Miriam Belchior também apresentou um balanço dos resultados mais recentes do Move Brasil, que teve sua abrangência ampliada para contemplar a renovação de caminhões, ônibus e implementos rodoviários.

Os números iniciais do programa mostram forte demanda por financiamentos. Apenas no primeiro dia de operações, foram contratados R$ 3,2 bilhões em crédito, de um total de R$ 21,2 bilhões disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), instituição responsável pela operacionalização dos recursos.

Outra frente do programa é o Move Máquinas Agrícolas, que conta com R$ 10 bilhões destinados a micro e pequenos empreendedores do setor turístico.

Move Aplicativos já alcança 740 mil profissionais

O governo também informou avanços no Move Aplicativos, linha de financiamento lançada para motoristas de aplicativos e taxistas. De acordo com os dados apresentados, cerca de 740 mil profissionais já atenderam aos requisitos necessários para acessar as condições especiais de crédito oferecidas pelo programa.

A etapa de análise de crédito e contratação junto às instituições financeiras terá início em 19 de junho. Para viabilizar a medida, o governo federal abriu um crédito extraordinário de R$ 30 bilhões destinado à aquisição de veículos por motoristas de táxi e de aplicativos.

Os recursos serão transferidos pelo Ministério da Fazenda ao BNDES, que ficará responsável pela gestão operacional do programa. Os interessados devem realizar o cadastro por meio da plataforma oficial do governo, disponível em gov.br/movebrasil.