Lula diz que espera "realizar sonho" de financiar motos mais baratas e de qualidade no Brasil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (19), que ainda pretende viabilizar uma linha de financiamento para motocicletas de qualidade a preços mais acessíveis. A declaração foi feita durante o lançamento do programa Move Aplicativos, em São Paulo, voltado a motoristas de aplicativo, taxistas e trabalhadores do transporte.

“Eu ainda espero realizar o meu sonho de financiar motos de qualidade e mais baratas para os motoqueiros desse país”, disse. Segundo o presidente, o governo já discutiu o tema com empresas do setor, inclusive fabricantes instaladas em Manaus, mas ainda não chegou a um modelo viável. Lula afirmou que a principal dificuldade está nas garantias exigidas pelos bancos e na inadimplência acima da média no financiamento de motos.

“O banco, para financiar qualquer coisa, tem que ter garantia”, afirmou. “Uma hora nós vamos encontrar um jeito de garantir a garantia para essa moto”.

Lula também disse que o governo não pretende oferecer motocicletas de baixa qualidade, mas criar uma alternativa acessível e segura para trabalhadores que dependem do veículo para obter renda.

“Quando a gente fala numa moto para ser financiada, a gente não quer uma moto mequetrefe. A gente quer financiar uma moto com qualidade”, declarou.

No mesmo evento, o presidente defendeu o Move Aplicativos como forma de reduzir custos de motoristas que hoje alugam carros em locadoras. Ele também pediu que trabalhadores do transporte se organizem para cobrar políticas públicas.

“Vocês não têm que puxar o saco do Lula, vocês têm que cobrar do Lula. Cobrar”, disse.