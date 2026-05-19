Lula lança programa de crédito de R$ 30 bi para motoristas de aplicativos e taxistas e cobra organização política da classe

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta terça-feira (19), do lançamento do programa Move Aplicativos, nova linha de crédito do governo federal voltada a motoristas de aplicativo, como Uber e 99, além de taxistas. A iniciativa destina até R$ 30 bilhões em crédito acessível a todos e prevê condições especiais para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.

A cerimônia ocorreu na Casa de Portugal, em São Paulo, com a presença de ministros, representantes do setor financeiro, da indústria automotiva e trabalhadores do transporte. O objetivo do programa é reduzir custos de profissionais que hoje recorrem ao aluguel de veículos em locadoras.

Lula afirmou que a compra financiada pode ser mais vantajosa do que o aluguel de carros. Segundo ele, um veículo de R$ 143 mil, financiado em 72 meses, teria prestação de pouco mais de R$ 3 mil, enquanto o aluguel poderia ultrapassar R$ 6 mil mensais.

“Você está pagando metade do que você pagava de um patrimônio seu. É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para a sua mulher, que vai sobrar para a sua filha”, disse.

Na semana passada, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, havia adiantado que o Move Aplicativos teria como foco reduzir a dependência dos motoristas em relação às locadoras. O programa deve seguir a lógica do Move Brasil, lançado no fim de abril, que destinou R$ 21 bilhões para a compra de caminhões e ônibus.

Lula também disse que o governo ainda busca uma solução para financiar motocicletas de qualidade a preços mais acessíveis. Segundo o presidente, a dificuldade está nas garantias exigidas pelos bancos e na inadimplência acima da média nesse tipo de financiamento.

“Eu ainda espero realizar o meu sonho de financiar moto de qualidade mais barata para os motoqueiros desse país”, afirmou.

O presidente relacionou o Move Aplicativos à retomada do crédito público por instituições como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ele também defendeu que motoristas, taxistas e motociclistas se organizem para reivindicar políticas públicas.

“Vocês não têm que puxar o saco do Lula, vocês têm que cobrar do Lula. Cobrar”, declarou.

Lula afirmou ainda que trabalhadores do transporte não devem ser tratados como invisíveis pelo poder público e disse que o papel do governo é facilitar a vida desses profissionais.

“Neste país ninguém mais será visto como invisível. Todas as pessoas têm que ser vistas como seres humanos, não importa a escolaridade, não importa a religião, não importa o time que torce, não importa a cor”, disse.