Lula defende ampliação do crédito para moradia e exalta papel da construção civil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira da abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção e fez um amplo discurso em defesa da ampliação das políticas habitacionais, do crédito imobiliário e da parceria entre o governo federal e o setor da construção civil. Ao longo da fala, Lula destacou números da Caixa Econômica Federal, cobrou mais rapidez na execução do programa Reforma Casa Brasil e voltou a defender o fortalecimento do Minha Casa Minha Vida.

Segundo informações apresentadas pelo presidente durante o evento, a Caixa encerrou o primeiro trimestre de 2026 com uma carteira de crédito imobiliário de R$ 966,2 bilhões, equivalente a 7,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e correspondente a 68% do mercado imobiliário nacional.

Ao comentar os dados do setor, Lula destacou o volume de contratos assinados nos primeiros meses do ano e ressaltou a importância do crédito habitacional para a economia brasileira.

“Até o final do primeiro trimestre de 2026, a Caixa tem uma carteira de crédito imobiliário de R$ 966,2 bilhões. Isso significa sete ponto dois por cento do PIB brasileiro. 68% do total do mercado imobiliário nacional”

O presidente também detalhou os números do Minha Casa Minha Vida e afirmou que houve crescimento expressivo nas contratações em comparação com anos anteriores.

“171 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, FGTS, apenas no primeiro trimestre de 2026. Noventa e três por cento mais do que no mesmo período de 2023”.

Lula destacou ainda os contratos da modalidade voltada para a classe média e os investimentos realizados pelo governo federal.

“45 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, Classe Média, assinados entre o vinte e cinco de maio e o primeiro trimestre de 2026, com investimento de onze bilhões e quatrocentos e setenta milhões de reais”.

Lula critica burocracia no Reforma Casa Brasil

Um dos principais momentos do discurso foi a cobrança pública feita pelo presidente em relação à execução do programa Reforma Casa Brasil. Lula afirmou que há excesso de burocracia travando a liberação dos recursos destinados às famílias.

“Nós colocamos trinta bilhões de reais para ajudar na Reforma de Casa e alguma coisa está emperrando. E eu posso dizer, que eu vou adivinhar aqui, vou chutar, é a burocracia”.

O presidente afirmou que o governo precisa destravar o financiamento para pequenas reformas residenciais, especialmente para famílias de baixa renda.

“Não é possível a quantidade de cara que quer fazer um puxadinho, quer fazer uma garagem, quer fazer um quarto, quer aumentar um banheiro, quer fazer uma churrasqueira e não consegue pegar esse dinheiro”.

Construção civil é “imprescindível”, diz presidente

Ao falar diretamente aos empresários do setor, Lula ressaltou a importância estratégica da construção civil para o crescimento econômico e geração de empregos no país.

“Epreciso de vocês. Eu preciso de vocês para gerar emprego, preciso de vocês para construir casa, preciso de vocês para obras de infraestrutura e vocês precisam de mim para fazer o financiamento”.

O presidente também afirmou que o Estado brasileiro historicamente negligenciou a questão habitacional.

“Nunca se levou a sério a questão de construção habitacional nesse país. O Estado nunca assumiu a responsabilidade de acabar com o déficit habitacional”.

Durante a fala, Lula relembrou dificuldades vividas na infância e juventude para defender políticas públicas voltadas à moradia popular. O presidente contou episódios pessoais envolvendo enchentes, precariedade habitacional e a experiência de viver em casas pequenas.

“Então eu passei a entender que a casa era uma coisa mais do que necessária. Era quase que uma obrigação bíblica, a gente dar um ninho para a pessoa descansar”.

Lula afirmou que a moradia garante estabilidade social e melhora a qualidade de vida das famílias mais pobres.

“O cara que mora de aluguel, ele não tem sossego. O filho dele não faz amizade na rua”.

Defesa de moradias mais dignas

O presidente também criticou padrões antigos de construção de moradias populares e afirmou que o governo busca melhorar a qualidade dos imóveis entregues.

“As pessoas querem coisa boa”.

Ao comentar mudanças nos projetos habitacionais, Lula citou a inclusão de varandas e áreas externas nas residências populares.

“É preciso ter o mínimo de respeito. Criar um espaço para essas pessoas ficarem”.

Segundo ele, detalhes aparentemente simples fazem diferença na vida cotidiana das famílias.

Jornada de trabalho e igualdade salarial

No fim do discurso, Lula abordou temas trabalhistas e defendeu debates sobre mudanças na jornada de trabalho, incluindo a discussão sobre a escala 6x1.

“A escala seis por um é uma coisa que é necessária porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar”.

O presidente afirmou que eventuais mudanças deverão respeitar as características de cada setor econômico.

“Ninguém vai impor, sabe, na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada categoria”.

Lula também voltou a defender a igualdade salarial entre homens e mulheres.

“Não é justo que uma mulher competente, igual o homem, vai receber um pouco mais e ganhar menos”.