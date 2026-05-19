Haddad e Alckmin venceriam Flávio Bolsonaro no 2º turno, diz Atlas

247 - A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seria derrotado em cenários de segundo turno contra Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições presidenciais de 2026.

O levantamento considera hipóteses em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participa da corrida eleitoral. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio de 2026, com 5.032 entrevistados em todo o Brasil. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

Em um dos cenários testados, Fernando Haddad aparece com 46,7% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que registra 43%. A diferença entre os dois é de 3,7 pontos percentuais. Outros 10,3% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou ainda não sabem em quem votariam.

Já em uma disputa entre Geraldo Alckmin e Flávio Bolsonaro, o vice-presidente soma 46,4% das intenções de voto, enquanto o senador do PL alcança 42,3%. Nesse cenário, a vantagem de Alckmin é de 4,1 pontos percentuais. Brancos, nulos e indecisos representam 11,3%.

A divulgação da pesquisa ocorre em meio à repercussão envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo reportagem publicada pelo The Intercept Brasil, áudios, mensagens, documentos e comprovantes bancários indicam que Vorcaro teria investido cerca de R$ 61 milhões no projeto entre fevereiro e maio de 2025, dentro de um contrato estimado em R$ 134 milhões.

Inicialmente, Flávio Bolsonaro negou qualquer relação do banqueiro com o financiamento do longa-metragem. Após a divulgação dos documentos, porém, o senador admitiu ter buscado recursos privados nos Estados Unidos para viabilizar a produção.

Ao comentar a mudança de versão, Flávio afirmou ter omitido anteriormente a participação de Vorcaro por receio de perseguição política e pediu desculpas pela negativa inicial.

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg também mediu os índices de rejeição dos principais nomes avaliados para a disputa presidencial. Flávio Bolsonaro lidera numericamente o indicador: 52% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” no senador.

Na sequência aparecem Lula, com 50,6% de rejeição, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que registra 49,1%, em situação de empate técnico dentro da margem de erro.

A pesquisa ainda avaliou o grau de preocupação dos eleitores diante de possíveis resultados eleitorais. Segundo os dados, 47,4% afirmaram que a eventual eleição de Flávio Bolsonaro é o cenário que mais causa medo ou preocupação. Já 40,5% disseram temer mais uma possível reeleição de Lula.