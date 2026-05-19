47,4% têm medo de eleição de Flávio; 40,5% temem Lula reeleito, indica Atlas

247 - Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19) mostra que 47,4% dos brasileiros afirmam ter medo de uma eventual eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, enquanto 40,5% dizem temer a reeleição do presidente Lula. O levantamento indica uma inversão em relação à sondagem anterior e amplia a pressão política sobre o pré-candidato do PL.

A pesquisa ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio, por meio de recrutamento digital aleatório, com margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

De acordo com o levantamento, além dos 47,4% que apontam receio de uma vitória de Flávio Bolsonaro e dos 40,5% que citam medo de uma nova eleição de Lula, outros 11% dizem se preocupar igualmente com os dois cenários. Apenas 1% dos entrevistados não soube responder.

O resultado representa uma mudança no humor do eleitorado em comparação com a pesquisa anterior, divulgada no mês passado. Naquele levantamento, o maior temor apontado pelos entrevistados era a reeleição de Lula, citada por 47,3%. A eventual vitória de Flávio Bolsonaro aparecia em seguida, com 45,4% de menções. A CNN Brasil também havia divulgado em março pesquisa AtlasIntel/Bloomberg em que 47,4% declaravam medo de uma possível reeleição de Lula e 44,5% diziam temer a vitória de Flávio.

A inversão ocorre após a divulgação de um áudio no qual Flávio Bolsonaro pede recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O episódio passou a integrar o debate político nacional e foi citado como um dos fatores que podem ter alterado a percepção do eleitorado sobre o senador.

O dado é relevante porque mede não apenas intenção de voto, mas o grau de rejeição emocional ou preocupação dos eleitores diante de cenários possíveis para a disputa presidencial de 2026. Nesse recorte, a pesquisa indica que Flávio Bolsonaro passou a concentrar maior nível de temor do que Lula entre os entrevistados.

A sondagem também ocorre em um momento de intensificação das articulações eleitorais para 2026. Flávio Bolsonaro tem se apresentado como pré-candidato do PL à Presidência, enquanto Lula é tratado como nome natural do PT para disputar a reeleição.

O levantamento anterior, feito em março e citado por outros veículos, mostrava um quadro de preocupação maior com a continuidade de Lula no Planalto, enquanto Flávio aparecia em patamar ligeiramente inferior nesse indicador. À época, os percentuais eram de 47,4% para temor de reeleição de Lula e 44,5% para receio de vitória de Flávio Bolsonaro, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil e reproduzidas por outros veículos.

Agora, a pesquisa Atlas/Bloomberg aponta que o senador passou à frente nesse índice de medo eleitoral. A mudança ocorre em meio ao desgaste provocado pela repercussão das conversas envolvendo Daniel Vorcaro e o financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto Atlas e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06939/2026. O método utilizado foi o Atlas RDR, com recrutamento digital aleatório dos entrevistados.

A íntegra da pesquisa reúne os dados completos sobre a percepção dos eleitores diante dos principais cenários presidenciais e permite comparar a evolução dos indicadores em relação aos levantamentos anteriores.