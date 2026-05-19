Quaest: 32% dizem que reeleição de Lula é o melhor para o Brasil; 24% preferem volta do clã Bolsonaro

247 - A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é vista por 32% dos brasileiros como o melhor resultado possível para o país nas eleições presidenciais de 2026, segundo levantamento Genial/Quaest divulgado nesta terça-feira (19). A pesquisa avaliou a percepção dos entrevistados sobre qual cenário seria mais positivo para o Brasil, em vez de medir intenção de voto.

O levantamento perguntou aos entrevistados: “Qual você diria que seria o melhor resultado para o Brasil?”. A reeleição de Lula apareceu na liderança, com 32% das respostas. Em seguida, 24% defenderam a volta da família Bolsonaro ao comando do país, enquanto 22% apontaram a vitória de um candidato outsider e fora da polarização política como o melhor cenário.

Os números indicam ainda que 16% preferem a vitória de um nome moderado fora da polarização entre lulismo e bolsonarismo. Outros 6% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com os levantamentos anteriores, Lula apresentou crescimento. Em abril, o presidente registrava 29% nesse mesmo indicador, enquanto em março tinha 30%. Já a opção pela volta da família Bolsonaro oscilou de 26% em março para 23% em abril e agora aparece com 24%.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento também detalhou como diferentes segmentos da população enxergam o cenário eleitoral ideal para o país. Entre as mulheres, 33% consideram a reeleição de Lula como o melhor resultado, enquanto 20% defendem o retorno da família Bolsonaro ao poder. Entre os homens, Lula aparece com 31%, contra 28% da família Bolsonaro.

O apoio à continuidade do atual governo é mais forte entre eleitores com 60 anos ou mais. Nesse grupo, 41% consideram um novo mandato de Lula o melhor cenário para o Brasil. Já entre os jovens de 16 a 34 anos, houve maior fragmentação das respostas: 25% preferem um outsider, 24% defendem a volta da família Bolsonaro, 23% optam por um moderado fora da polarização e 22% escolhem Lula.

O recorte religioso também mostra diferenças importantes. Entre os católicos, 41% apontam a reeleição de Lula como o melhor resultado, enquanto 18% defendem a volta da família Bolsonaro. Já entre os evangélicos, o cenário é inverso: 39% preferem o retorno da família Bolsonaro ao governo, contra 17% que apoiam um novo mandato de Lula.

A renda familiar também influencia as respostas. Entre os brasileiros com renda de até dois salários mínimos, 41% avaliam que a reeleição de Lula seria o melhor cenário para o país, enquanto 19% defendem a volta da família Bolsonaro. No grupo com renda superior a cinco salários mínimos, o retorno da família Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 29%, contra 24% favoráveis a Lula.