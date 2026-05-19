Lula diz a empresários que fim da escala 6x1 não será imposto “na marra”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (19) que mudanças na jornada de trabalho no Brasil, incluindo o debate sobre o fim da escala 6x1, não serão impostas de forma unilateral. A declaração foi feita durante evento internacional da indústria da construção em São Paulo.

Diante de empresários e representantes do setor produtivo, Lula procurou tranquilizar o empresariado ao defender que qualquer alteração será construída levando em consideração as especificidades de cada categoria profissional. Segundo o presidente, a discussão sobre a redução da jornada atende a uma demanda social por mais qualidade de vida, lazer e convivência familiar.

“Não fiquem assustados. A escala 6x1 é necessária porque o povo quer ficar em casa, ter mais lazer. É normal. A sociedade avançou. Enquanto tiver trabalhador, a gente tem que respeitá-los”, declarou Lula.

Em seguida, o presidente reforçou que o governo não pretende adotar medidas compulsórias. “A jornada de trabalho vai ser implementada respeitando a realidade de cada categoria e profissão, ninguém vai impor na marra”, afirmou.

O debate sobre o modelo de trabalho ganhou força nos últimos meses no Congresso Nacional e no governo federal. A proposta de revisão da escala 6x1 — em que o trabalhador atua seis dias consecutivos para ter um dia de descanso — enfrenta resistência de entidades empresariais e representantes do setor produtivo.