Flávio Dino ironiza chifres de Bolsonaro e critica sua incompetência

247 - Governador do Maranhão atacado por Jair Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais do presidente na quinta-feira, 1, Flávio Dino (PSB) ironizou os “chifres” do chefe do Executivo e o criticou por sua incompetência.

“O que esse sujeito vai inventar depois do 7 de setembro para tentar esconder sua incompetência, sua preguiça, sua covardia e os outros problemas que estão na sua cabeça?”, questionou o governador nas redes sociais.

Segundo reportagem desta sexta-feira, 3, Bolsonaro passou todo o comando do esquema de “rachadinhas” dos gabinetes dos filhos para Flávio e Carlos, por descobrir que a sua ex-esposa Ana Cristina Siqueira Valle o traía com o bombeiro que fazia a escolta da família no Rio de Janeiro. O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais.

