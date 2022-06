Dom foi morto com tiro no tórax e Bruno com disparo na cabeça; assassinos atiraram ao menos 4 vezes

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista britânico Dom Phillips foi morto com um tiro no tórax e o indigenista Bruno Araújo Pereira atingido na cabeça, informou nota do Comitê de crise coordenado pela Polícia Federal no Amazonas na tarde deste sábado (18). Os assassinos efetuaram ao menos quatro tiros contra as vítimas.

O exame médico-legal, realizado pelos peritos da PF, indica que a morte de Dom Phillips foi causada por traumatismo toracoabdominal por disparo de arma de fogo com munição típica de caça. Foram identificados “múltiplos balins” (múltiplos projéteis de arma de fogo), ocasionando lesões na região abdominal e torácica. Ele foi atingido com um tiro.

A morte de Bruno Pereira foi causada, segundo os peritos, por traumatismo toracoabdominal e craniano por disparos de arma de fogo com munição típica de caça, “que ocasionaram lesões no tórax/abdômen (2 tiros) e face/crânio (1 tiro).”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PF informou também neste sábado que os restos mortais de Bruno Pereira foram identificados no material recolhido do local que foi apontado por 'Pelado', um dos homens que confessou ter participado no assassinato do indigenista e o jornalista Dom Phillips. Os restos mortais de Dom Phillips já haviam sido confirmados nesta sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE