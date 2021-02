Doria pode ficar sem legenda para 2022 e avalia deixar o PSDB, diz CNN

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não está conseguindo todo o apoio em seu partido para se lançar candidato à presidência nas eleições de 2022 e, por isso, pode estar de saída da legenda, segundo o jornalista Caio Junqueira da CNN.

Segundo ele, "há muita rejeição interna a uma candidatura do partido vinda de São Paulo”. “Parece um trauma muito grande da eleição de 2018, na qual Geraldo Alckmin ficou em 4º lugar. Foi o pior desempenho da história do PSDB”, afirmou.

Segundo o jornalista, nem mesmo a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), é um “ponto pacífico” internamente.

Nesta sexta-feira, 12, Doria teve uma derrota dentro do partido com a reeleição de Bruno Araújo para a presidência da legenda, definida por unanimidade da executiva do PSDB, que decidiu referendar os ofícios assinados pelos diretórios estaduais e pelas bancadas da Câmara e do Senado. O governador de São Paulo estava de olho no cargo.

A decisão também representa uma vitória do grupo liderado pelo deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), que faz parte de uma ala que tem defendido maior aproximação com o governo de Jair Bolsonaro.

Doria e Aécio recentemente bateram boca publicamente pelo apoio do ex-governador de Minas Gerais ao deputado Arthur Lira (PP) para a presidência da Câmara dos Deputados.

Provocando Doria, Aécio, com apoio de Araújo, formalizou uma proposta para que sejam realizadas obrigatoriamente prévias no partido para definir o candidato nas eleições presidenciais de 2022.

