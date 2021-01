Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis celebraram reabertura do comércio em Manaus

Capital amazonense vive situação dramática com falta de oxigênio para pacientes com Covid-19. Governador Wilson Lima decretou toque de recolher em Manaus edit

247 - A cidade de Manaus, que registra falta de oxigênio para pacientes com Covid-19, teve a reabertura do comércio apoiada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Pelo Twitter, o deputado bolsonarista comemorou a decisão do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), de autorizar a reabertura do comércio não-essencial. ‘1º Búzios e agora Manaus. Todo poder emana do povo’, escreveu Eduardo Bolsonaro em 26 de dezembro.

Além dele, a deputada Bia Kicis (PSL-DF) também comemorou a decisão que enfraqueceu o isolamento na capital amazonense. "A pressão do povo funcionou tb em Manaus. O governador do Amazonas, @wilsonlimaAM voltou atras em seu decreto de Lockdown. Parabéns, povo amazonense, vcs fizeram valer seu poder!", escreveu ela pelo Twitter.

Em meio à dramática falta de oxigênio para pacientes com Covid-19, o governador Wilson Lima anunciou decreto que proíbe a circulação de pessoas em Manaus, capital do estado, entre 19h e 6h.

Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis estão entre os parlamentares da base de apoio do governo Jair Bolsonaro mais disseminam notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus no Twitter.

O conhecimento liberta. Saiba mais