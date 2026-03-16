Eduardo Bolsonaro faz postagem homofóbica contra o novo líder supremo do Irã

247 - O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou nas redes sociais uma mensagem considerada homofóbica ao comentar rumores sobre a vida pessoal do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. Em uma postagem na plataforma X, o bolsonarista escreveu apenas “Baiatolá?”, em aparente trocadilho com o título religioso “aiatolá”, usado pelos líderes da República Islâmica.

A publicação foi feita após a circulação de uma reportagem do jornal New York Post que relata uma reação de surpresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser informado por agências de inteligência americanas sobre a possibilidade de Mojtaba Khamenei ser homossexual.

Segundo o jornal, a informação foi apresentada a Trump durante um briefing confidencial preparado por autoridades de inteligência dos Estados Unidos. O relatório teria provocado espanto no presidente americano, que reagiu com risos ao ouvir o conteúdo do informe, reação que também teria sido repetida por pessoas presentes na reunião.

A reportagem afirma que a hipótese de que Mojtaba Khamenei seja homossexual faz parte de análises produzidas pela comunidade de inteligência norte-americana. De acordo com fontes citadas pelo periódico, o conteúdo não foi tratado como desinformação e teria sido considerado plausível pelos serviços de inteligência.

Ainda segundo as informações relatadas, as análises indicariam que o líder iraniano teria mantido por anos um relacionamento com um tutor de infância. Outra fonte mencionada pela reportagem afirmou que o vínculo teria sido com uma pessoa que trabalhou anteriormente para a família Khamenei.

Relatos citados pelo jornal também afirmam que Mojtaba Khamenei teria feito investidas de natureza sexual contra homens responsáveis por seus cuidados médicos após ter ficado supostamente ferido em um ataque aéreo ocorrido em 28 de fevereiro. As informações teriam sido obtidas por uma fonte considerada altamente protegida pelas autoridades dos Estados Unidos.

As agências de inteligência norte-americanas, no entanto, não possuem provas fotográficas das alegações. Mesmo assim, segundo as fontes ouvidas pela publicação, os dados teriam sido obtidos por meio de uma fonte considerada altamente confiável dentro do sistema de inteligência.

De acordo com as apurações, o tema já circulava de forma reservada dentro do Irã desde pelo menos maio de 2024, após o acidente de helicóptero que matou o então presidente iraniano Ebrahim Raisi, apontado por aliados do regime como possível sucessor do líder supremo da época, Ali Khamenei.

Um documento diplomático confidencial de 2008, posteriormente divulgado pela organização WikiLeaks, também mencionava que Mojtaba Khamenei recebeu tratamento médico no Reino Unido para impotência. O arquivo não indicava a causa da condição, mas registrava que ele se casou por volta dos 30 anos.

Segundo o documento diplomático, Mojtaba realizou diversas visitas a hospitais em Londres antes de ter filhos. O registro também afirma que ele foi pressionado pela família a ter descendentes logo após o casamento.

A possibilidade de que Mojtaba Khamenei seja homossexual também teria sido mencionada de forma indireta em reportagem da emissora americana CBS News. De acordo com a rede, o antigo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, teria preferido outro sucessor por razões relacionadas à vida pessoal do filho.