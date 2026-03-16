Inteligência dos EUA alega que líder do Irã é homossexual; Trump reage com "surpresa"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com surpresa ao ser informado por autoridades de inteligência de que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, pode ser homossexual. A informação foi apresentada ao presidente em um briefing confidencial preparado por agências de inteligência dos Estados Unidos, segundo o jornal New York Post.

Trump demonstrou espanto ao receber o relatório e reagiu com risos ao ouvir o conteúdo do informe. Pessoas presentes na reunião também teriam reagido de forma semelhante ao relato apresentado durante o encontro. A avaliação de que Mojtaba Khamenei seria homossexual faz parte de análises produzidas pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos.

As fontes afirmam que o conteúdo não foi tratado como desinformação e teria sido considerado plausível pelos serviços de inteligência. As informações analisadas indicariam que Mojtaba Khamenei teria mantido por anos um relacionamento com um tutor de infância. Outra fonte mencionada pela reportagem afirmou que o vínculo teria sido com uma pessoa que trabalhou anteriormente para a família Khamenei.

Ainda segundo relatos citados pelo jornal, o líder iraniano teria feito investidas de natureza sexual contra homens responsáveis por seus cuidados médicos após ter ficado supostamente ferido em um ataque aéreo ocorrido em 28 de fevereiro. As informações fazem parte de relatos obtidos por uma fonte considerada altamente protegida pelas autoridades dos Estados Unidos.

As fontes ouvidas pela publicação afirmam que as agências de inteligência dos Estados Unidos não possuem provas fotográficas das alegações em relação ao líder supremo Mojtaba Khamenei. Ainda assim, sustentam que a informação teria sido obtida por meio de uma fonte considerada altamente confiável dentro do sistema de inteligência.

Segundo as apurações, o tema já circulava de forma reservada dentro do Irã desde pelo menos maio de 2024, após o acidente de helicóptero que matou o então presidente iraniano Ebrahim Raisi, apontado por aliados do regime como possível sucessor de Ali Khamenei. Um documento diplomático confidencial de 2008, posteriormente divulgado pelo WikiLeaks, mencionava que Mojtaba Khamenei recebeu tratamento médico no Reino Unido para impotência.

O arquivo não indicava a causa da condição, mas registrava que o atual líder iraniano se casou por volta dos 30 anos. Segundo o documento, Mojtaba realizou diversas visitas a hospitais em Londres para tratamento médico antes de ter filhos. O registro também indica que ele foi pressionado pela família a ter descendentes logo após o casamento.

A alegação de que Mojtaba Khamenei seria homossexual também teria sido mencionada de forma indireta em uma reportagem da rede CBS News. Segundo a emissora, o antigo líder supremo do Irã e pai de Mojtaba, o aiatolá Ali Khamenei, assassinado em um ataque atribuído a forças dos Estados Unidos e de Israel, teria preferido outro sucessor em razão de questões relacionadas à vida pessoal do filho.