Israel diz ter abatido avião usado por líder supremo do Irã

247 - As forças armadas de Israel afirmaram nesta segunda-feira (16) ter abatido uma aeronave utilizada pelo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, no aeroporto de Mehrabad, em Teerã. Segundo os militares israelenses, o ataque teria eliminado um ativo estratégico associado à liderança iraniana.

A informação foi divulgada pelo portal RT Brasil, que citou um comunicado oficial dos militares israelenses sobre a operação militar realizada na capital iraniana.

De acordo com o exército israelense, o avião destruído era usado por Ali Khamenei, líder supremo do Irã assassinado recentemente, além de altos funcionários e militares do país. Segundo o comunicado, a aeronave teria sido empregada para apoiar atividades militares e coordenação com aliados internacionais.

"A aeronave era utilizada por Ali Khamenei, o líder supremo do regime terrorista iraniano, por outros altos funcionários e por militares iranianos para promover aquisições militares e gerenciar a coordenação com os países do Eixo por meio de voos tanto nacionais quanto internacionais", afirmou o exército israelense.

As forças militares de Israel sustentam que a destruição do avião compromete a articulação entre a liderança iraniana e seus aliados. Segundo o comunicado, a ação também dificulta esforços de Teerã para fortalecer sua capacidade militar.

"A destruição prejudica a capacidade de coordenação dos líderes do regime iraniano com seus aliados", declarou o exército. Em seguida, os militares acrescentaram que a operação também impacta "seus esforços para reforçar a força militar e sua capacidade de reabilitar seus meios".

"Como resultado, mais um ativo estratégico do regime foi enfraquecido", concluíram as forças israelenses.