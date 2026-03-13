EUA busca informações sobre líder supremo do Irã e oferece recompensa de R$ 52,5 milhões

247 - Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (13) uma recompensa de US$ 10 milhões, cerca de R$ 52,5 milhões, por informações que levem ao sequestro do líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei. A medida foi divulgada pelo Departamento de Estado e integra uma lista que também inclui outros nove altos funcionários do governo iraniano. As informações são do SBT News.

Entre os nomes mencionados estão autoridades como o ministro do Interior e o ministro da Inteligência e Segurança do Irã. O comunicado afirma que essas figuras fazem parte da estrutura política ligada à Guarda Revolucionária Islâmica, conhecida como IRGC. Em nota oficial publicada no site do governo estadunidense, o Departamento de Estado afirma que a organização exerce papel central na estratégia externa iraniana. O texto diz que a IRGC cria, apoia e dirige grupos classificados por Washington como organizações terroristas.

Ainda de acordo com a publicação, o governo dos Estados Unidos afirma, sem apresentar provas, que a organização estaria envolvida em "inúmeros ataques contra americanos e instalações dos EUA, incluindo aqueles que resultaram na morte de cidadãos americanos". O comunicado também declara que, desde a sua criação em 1979, a Guarda Revolucionária Islâmica passou a exercer influência significativa na política e na economia do Irã, além de atuar diretamente na execução da política externa do país.

Para estimular o envio de informações, o Departamento de Estado orientou possíveis informantes a utilizar aplicativos de mensagens como Signal, Telegram e WhatsApp. O governo também disponibilizou um canal de denúncias acessível por meio do navegador Tor, que permite navegação anônima. Segundo o comunicado, os interessados podem entrar em contato em diferentes idiomas. O órgão solicita que as mensagens sejam enviadas de forma objetiva para facilitar o processamento das informações.

A orientação também inclui o envio de dados como nome do informante, localização e idioma de preferência, além de arquivos que possam comprovar as informações apresentadas, como fotos, vídeos e documentos. O anúncio ocorre poucos dias após Mojtaba Khamenei assumir oficialmente a liderança suprema do Irã. Na quinta-feira (12), ele realizou seu primeiro pronunciamento público desde que foi escolhido para o cargo no domingo (8).

Durante o discurso, o líder iraniano lamentou o assassinato do pai e antecessor, aiatolá Ali Khamenei, e prometeu vingança. Ele também pediu que países vizinhos fechem bases militares dos Estados Unidos em seus territórios e afirmou que o Estreito de Hormuz deverá permanecer fechado.